Муженко с проверкой побывал в двух госпиталях в зоне АТО (Фото). Новости

В военном госпитале в Покровске побывал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Об этом 10 января сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

«А вот сейчас кто-то напрягся. Муженко внезапно посетил два госпиталя в разных секторах. Северодонецк и Покровск (59 и 66). Вот и пойми, что он там проверял. То ли как праздники прошли, то ли готовность к чему-то», – написал волонтер.

Также он опубликовал фото посещения госпиталя:

Сам Муженко в Facebook также написал о своем визите в госпиталь. «Качество медицинского обеспечения военнослужащих в районе проведения АТО должно соответствовать лучшим стандартам. Недавно проверил лично. Сделали выводы: существуют значительные возможности для его улучшения», – отметил Муженко.

Начальник Генштаба поделился лишь одним фото: