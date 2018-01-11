Мы знаем, что это за люди: Директор Донецкого областного музея о том, кто звал Путина. Новости

«Русский мир» в 2014 году получил своих сторонников на Донбассе, но в регионе много украинских патриотов, а в целом общество можно разделить на три основные категории. Об этом в интервью «Ukrlife.TV», вспоминая события 2014 года, рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах Галина Чумак.

«Наш народ донецкий я бы разделила на несколько частей. Есть люди, которые, безусловно, хотели Путина, и мы знаем, что это за люди, откуда они. Они почти все приехали из России В 1930-е годы или позже, у них родственники в России, вот они так и считали, у них мысль сидит такая – где русский, там и Россия», – говорит она.

По ее мнению, на Донбассе много патриотов Украины, но есть и тот слой общества, которому все равно под каким флагом жить. «Другие – огромное количество патриотов Украины, которые считают своей Родиной Украину, которые считают Донбасс Украиной, которые знают хорошо историю. И третья категория, которая ничего не понимает, ничего не знает, люди необразованные. У нас вообще люди очень плохо знают историю, а если человек не знает историю, можно считать, что он необразованный», – считает Чумак.

Работник культуры добавила, что считает события на Донбассе геополитическим процессом, в котором многие люди старшего поколения не разбираются. «Ведь мы же учились и жили по советской историографии, от нас очень многое скрывали, тут и обвинять особо тоже нельзя. Сегодня есть доступ, а вчера не было. Я абсолютно убеждена, что это геополитический процесс, нам надо это пережить, нам надо устояться как государство, нам надо устояться как нация. Это испытание наш народ должен пережить», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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