Обмануть не получилось: В «ДНР» коммунальный мошенник убил и ограбил женщину (Фото). Новости

В Харцызске за убийство женщины, тело которой со следами насильственной смерти обнаружили в одной из квартир города, задержан 24-летний ранее неоднократно судимый житель Ждановки (НКТ*, Донецкая обл.). Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».
Отмечается, что задержанный ранее приходил к жительнице Харцызска, представлялся работником коммунальной службы, пытаясь выманить деньги. «Первый раз представился работником горгаза, пытался мошенническим путем выманить деньги, потерпевшая открыла, попросила документы, я сказал, что документов нет, она начала на меня материться, оскорблять. Я злобу затаил», – рассказывает подозреваемый.
После этого мужчина через некоторое время вернулся в квартиру, женщина забыла закрыть дверь, и он беспрепятственно попал в жилище, убил хозяйку и унес деньги. «Поднялся на пятый этаж, дверь прямо, была не заперта, зашел в зал, она сидела вязала, увидела меня, подскочила. Я нанес ей два удара ножом», – говорит задержанный.
Мужчина арестован, за убийство ему грозит до 15 лет. Кроме того, в «полиции» утверждают, что установили его причастность к ряду других преступлений.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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