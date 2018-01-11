Брейк-данс и танцы на пилоне: Боец АТО открыл школу для детей (Фото). Новости

В Золотоноше (Черкасская обл.) участник АТО Петр Скитыба после демобилизации создал военно-патриотический лагерь для детей, а потом решил взяться за создание спортивного клуба и сейчас учит танцам сотни детей.

Петр Скитыба с началом боевых действий на Донбассе был мобилизован в первую волну. Служил в составе зенитно-ракетной батареи Белоцерковского полка. Вернувшись к мирной жизни год назад начал с того, что тренировал желающих научиться стрелять в тире, а потом вместе с сослуживцем Юрием Бобрицким, кроме военно-патриотического, решили основать еще и спортивный клуб. Первое, что закупили – теннисные столы.

По словам Петра, идея открыть танцевальную школу принадлежит ему, но тренеров в городе он не нашел, поэтому пришлось учиться и преподавать самому. Над собственным обучением он работал полгода. «Я был военным стал пил-боем, брейк-дансером, а первое занятие мое было вести секцию по стрельбе из пневматического оружия», – говорит он.

Сейчас в школе танцев обучаются около полсотни детей, наименьшей ученице Марии – 7 лет. Родители таким досугом детей довольны. «Успехи колоссальные, у нее хорошая растяжка стала, насколько у нее силовые упражнения очень хорошо идут. Очень хорошо она танцевать начала», – поделилась достижениями ребенка мама Марии.

В ближайшем будущем у бывшего участника АТО в планах заняться обучением хип-хопу и создать танцевальный коллектив для участия в соревнованиях.

Фото: скриншот видео

По материалам видеосюжета «5 канал» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: