Все было настолько абсурдно, что не могло длиться долго, – преподаватель ДонНУ о Донецке в 2014 году. Новости

Весной 2014 года не все жители Донецка понимали, что происходит, а люди, занятые своей работой не сразу обратили внимание на происходящий беспредел на митингах за «русский мир». Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала доктор филологических наук, преподаватель Донецкого национального университета Элина Свенцицкая.

«У меня не сложилось впечатление, что там все абсолютно или большая часть были настроены пророссийски. Были настроены по-разному, очень неоднозначно. Вокруг меня были люди, настроенные проукраински, потому для многих вопрос: оставаться или не оставаться – был очень больным. Это действительно очень больно», – вспоминает она.

По ее словам, не все понимали, что происходило в Донецке весной 2014 года и не все обращали внимание на происходящее. «Конец семестра. Это ситуация, когда преподаватель вообще не обращает внимания на то, что происходит с ним, что происходит во внешнем мире, он ведет группу к окончанию, последние занятия перед экзаменами, он занят другим. То, что мне было страшновато и непонятно, виделось как-то боковым зрением и не доходило полностью до сознания», – говорит Свенцицкая о своем ощущении событий в Донецке.

Она также рассказала, что ситуация в 2014 году для нее была непонятная. «Другие какие-то флаги на учреждениях, непонятные совершенно люди со следами глубокого алкоголизма на лице толпами, с какими-то палками на бульваре Пушкина – это то, что я видела. Наш университет недалеко от облгосадминистрации, около здания мешки. Постоянно голоса моих дочерей, которые уже уехали на тот момент, о том, чтобы я не ходила ни туда, ни на работу, и вообще по возможности никуда», – продолжает педагог.

Свенцицкая признала, что недооценила происходящие в 2014 году в Донецке события. «Все ощущалось настолько абсурдно, что не могло длиться долго. Моя ошибка была в том, что я переносила свойственный нормальному человеку здравый смысл, здравые эмоции на политическую область. Было ощущение какой-то полной беззащитности, полного бездействия милиции, что в любой момент может случиться все, что угодно. В конце концов стало страшно, и я просто уехала в Киев», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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