Сводка из зоны АТО за 10 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военнослужащих погибли, 3 – ранены, 1 – получил боевую травму. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении участниками незаконных вооруженных формирований были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных сил Украины вблизи Троицкого. Огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому НВФ неоднократно вели огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа противник обстреливал позиции сил АТО из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров.

На донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь попали районы 8 прифронтовых населенных пунктов».

Также сообщается, что «подразделения украинской армии сегодня ночью из артиллерии калибром 122 мм обстреляли поселок Гольмовский на северной окраине Горловки, в результате этого в 00:20 в поселке полностью пропало электроснабжение. Также были остановлены котельные. В данный момент их запитали дизельными генераторами».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Калиновка и Санжаровка. Огонь велся из артустановок калибром 152 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».