В «ДНР» сообщают о ранении двух мирных жителей. Новости

2 мирных жителя ранены в результате обстрелов – в селе Спартак к северу от Донецка и в поселке Доломитное к северу от Горловки. Об этом сегодня, 11 января, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«В селе Спартак к северу от Донецка в результате применения миномета калибром 82 мм ранен мирный житель», – сообщили в «ДНР».

Кроме того, «исполняющий обязанности городского главы» Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в результате утреннего обстрела поселка Доломитное ранена женщина. В настоящее время обстрел продолжается, зафиксировано повреждение жилого дома.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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