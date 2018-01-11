Тот, кто считал, забыл арифметику: Гриценко о сумме ущерба от войны на Донбассе. Новости

Материальные потери Донбасса от боевых действий, которые по подсчетам областных администраций с 2014 года составляют около 13 млрд грн, значительно занижены, неточны или ошибочны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
«У меня вызывает сомнения сама цифра. Для человека, который не видел миллиардов никогда, это что-то заоблачное. Давайте вдумаемся – это немного больше 400 млн долл., это один крупный завод, по большому счету. Это одна крупная современная шахта. А весь ущерб, о котором нам сообщали, разбитые и затопленные [шахты], вывезенные и порезанные заводы? Это все оценили только в 400 млн долл.?» – недоумевает он.
Экс-министр обороны возмущен суммами расчетов причиненного ущерба на Донбассе. «У меня вопрос – кто делал эти расчеты? Если это выставить России, то она заплатит: "Нате вам 13,5 млрд грн и успокойтесь". Из того огромного долга, который она считает, что мы должны вернуть со времен Януковича. А там речь идет о сотнях миллиардов», – считает Гриценко.
По его словам, в расчетах областных администраций Донецкой и Луганской областей нет никакой логики. «Я думаю, что это или неточная информация, или тот, кто считал, забыл арифметику, или это касается только восстановления жилого фонда, например, в сельской местности. Если говорить о промышленных объектах, если говорить о серьезных объектах, каждый из них стоит сотни миллионов долларов», – заявил он.
Как сообщалось ранее, по данным областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, материальные потери Донбасса с 2014 года составляют около 13 млрд грн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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