В штабе АТО уточнили обстоятельства гибели военных на Донбассе. Новости

Двое из трех погибших за минувшие сутки украинских военнослужащих выполняли боевое задание на донецком направлении, когда подорвались на взрывчатке. Еще один боец АТО погиб в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 11 января, в эфире телеканала «112 Украина» сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай (на фото).

«Минувшие сутки отмечены обострением ситуации», – отметил спикер.

По его словам, не все наши боевые безвозвратные потери вчера случились в результате обстрелов. «К сожалению, двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания. Это произошло на донецком направлении», – сообщил Лабай.

«Еще один военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела на луганском направлении», – добавил он.

Что касается раненых, по данным пресс-центра АТО, все четверо были доставлены в военные госпитали, и врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в целом зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военнослужащих погибли, 3 – ранены, 1 – получил боевую травму.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»