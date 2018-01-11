Военные фиксируют в зоне АТО активизацию беспилотников: Один сбит. Новости

В течение новогодне-рождественского перемирия украинские подразделения ПВО уже сбили второй беспилотник незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба штаба АТО,

Согласно данным пресс-службы, 10 января около 21:23 средствами радиоэлектронной борьбы был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно, типа «Орлан-10». Беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту «Горловка – Зализное – Курдюмовка – Очеретино». После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В течение этой ночи на донецком и приморском направлениях украинскими подразделениями радиотехнических войск были зафиксированы разведывательные полеты еще двух БПЛА противника.

В штабе АТО напомнили, что в преддверии Нового года российский беспилотник типа «Орлан-10», который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту «Зайцево – Кодыма – Семигорье», был также обнаружен и уничтожен.

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