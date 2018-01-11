Треть жителей РФ считают Украину главным врагом России, – опрос. Новости

В России почти 30% граждан считают Украину своим главным врагом. Такие данные социального опроса, проведенного компанией «Левада-центр» в 2017 году, озвучили в эфире телеканала «112 Украина».

Согласно опросу, кого граждане РФ считают главным врагом, результаты следующие:

США – 68%;

Украина – 29%;

Европейский Союз – 14%.

То, что у России вообще есть враги, считают 7 из 10 респондентов, а 21% опрошенных отрицают их наличие, остальные не определились. Кроме того, в России всего 3% опрошенных обеспокоены коррупцией и терроризмом, врагом России президента Владимира Путина считают 1% респондентов, а 43% уверены, что у Запада нет оснований бояться России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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