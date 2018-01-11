Каждый день – новая смерть: в Славянске гибнут бездомные собаки (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) ежедневно гибнут бездомные собаки. Об этом рассказала волонтер, жительница Славянска Елена Бойко в Facebook.
«Сил нет ездить на КП (коммунальное предприятие "АТП" Славянска, где находятся вольеры для временного содержания бродячих животных). Снова смерти... Потеряли уже двоих взрослых собак – Лору и Джульетту, щенкам уже счет потеряли. Лорочка была за минуту до пристройства. И все: не увидит она теперь новый дом и любящих хозяев. Джульетта свой последний месяц в жизни провела, не вылезая из будки. Стресс от того, что ее из теплой квартиры привезли в мешке в грязную клетку, потом эта болезнь. Простите нас... Сейчас на КП все щенки под угрозой. Колем, лечим... Каждый день – новая смерть, нет сил», – написала волонтер.
«Из хорошего – подаренные будочки Ириной, два мешка с крупой. Пока больше нечего написать. Держите за них кулачки», – добавила она.
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