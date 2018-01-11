Помощь Ватикана для переселенцев: Первые итоги в Харькове (Фото). Новости

Благотворительная организация «Станция Харьков» подвела первые итоги нового этапа программы помощи переселенцам «Станция Надежда». Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

21 ноября 2017 года в Харькове и области стартовал проект «С правом на Надежду, с Верой в Любовь: помощь в преодолении кризисного состояния семей ВПЛ ("Станция Надежда")-2», рассчитанный на 6 месяцев. Проект организован для поддержки переселенцев из Луганской и Донецкой областей.

Проект предусматривает денежную помощь в виде ваучеров на продукты питания, помощь лекарствами, уплату аренды временного жилья / коммунальных услуг, закупку дров / угля / обогревателей людям, которые оказались в сложных обстоятельствах.

К волонтерам обращаются люди с разными историями, и в Харькове, а также 3-х региональных пунктах стараются помочь. Всего подано заявок (с учетом участников предыдущего проекта): 3153 представителя семей, то есть 8912 человек. За конец ноября и декабрь были выданы и пополнены ваучеры 589 семьям, или 1421 человеку. Оказана помощь в уплате жилья (аренда или коммунальные услуги) для 5 семей (10 человек». Оказана помощь в закупке дров / угля 44 семьям (117 человек). 196 человек получили медицинскую помощь. Примерно с 30-ю семьями проводится работа над формированием пакетов документов на медицинскую помощь и продуктовую помощь, выезды будут планироваться по факту готовности документов.

Отметим, что проект реализуется благодаря гранту от благотворительной акции Ватикана «Папа для Украины».

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