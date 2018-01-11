Я не из трусливых: История директора музея, работавшей в Донецке при «ДНР». Новости

В Донецке весной 2014 года царила атмосфера беспредела и напряженности, пророссийские митинги и их контингент вызывали большую тревогу и опасения у работников областного художественного музея за сохранность произведений искусства. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» о причинах своего пребывания в Донецке, когда город перешел под контроль «ДНР», рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах Галина Чумак.

«Народ бегал с дубинками, с какими-то арматурами, которыми можно было повредить окна, для музея это было опасно. Это была та самая причина, которая вынуждала меня там оставаться. Я как директор несу ответственность за все, что находится в музее, за все фонды, оборудование, за кадры. Я не могу просто так взять и убежать, рассчитаться и уехать. Можно было, но я не из трусливых, и я человек ответственный», – вспоминает она.

По ее предположению, в «ДНР», скорей всего, понимали, что она долго в Донецке не задержится. «Когда у нас в апреле заключали договор, "министерство культуры ДНР" заключало с каждым руководителем областного звена, со всеми заключили на три года, со мной – на год. Я знала, что у меня есть в запасе год. Я за этот год поставила себе задачу, как можно больше пополнить фонды, чтобы дать возможность научникам работать», – продолжает Чумак.

Экс-директор музея рассказала, что на момент работы в Донецке, у нее уже была предложенная новая должность в Киеве. «Надо было как-то сохранять кадры, потому что и научные сотрудники разъехались. За этот год я сделала все, что я могла сделать. Когда закончился мой контракт, меня тут работа уже ждала, она меня еще с конца 2014 года ждала, но я просто не могла уехать. Здесь я работаю в Национальном художественном музее Украины», – говорит она.

Галина Чумак также добавила, что предателем Родины себя не считает, а причины оставаться в уже неподконтрольном Украине Донецке были достаточно веские. «Если так считать, тогда на тот период времени, что я там (в "ДНР", – прим.) была, я тоже предатель. Я же сотрудничала, я же заключила договор с ними. А кто будет отвечать за 15 тысяч фондов произведений изобразительного искусства, которые там находятся? Вот сейчас пришла туда женщина, которая ничего в этом не понимает, но главное – слава Богу, она поняла, что это надо сохранять», – сказала переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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