Зарплаты учителей в этом году вырастут до 6500-8500 грн, – Гройсман . Новости

С января 2018 года в Украине увеличатся заработные платы учителей. Об этом сегодня, 11 января, в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы с января повысим заработную плату украинского учителя. В 2017 году было принято решение, которым мы подняли зарплаты учителям на 50%. В этом году учитель получит в среднем еще плюс 1500 грн. Фактически, если заработная плата учителя составляла 5-7 тыс. грн, то в этом году уже заработная плата учителя составит в среднем от 6,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн в месяц», – сказал он.

Премьер-министр Украины также отметил, что есть зарплаты учителей, которые выплачиваются из местных бюджетов, которым в ходе децентрализации переданы значительные финансовые ресурсы. «Тренера в спортивных школах ДЮСШ, учителя в школах искусств дискриминированы. Их зарплата ниже, чем та, которая выплачивается из государственного бюджета. Я считаю, что нам надо поработать с местными властями, будет решение правительства при необходимости, чтобы мы подняли зарплаты преподавателям в сфере культуры, которые финансируются из местных бюджетов, и в сфере физической культуры и спорта», – заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, но реализовываться это будет поэтапно. Кроме того, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн в месяц или 22,41 грн в час.

Напомним, в Украине в 2018 году сводный бюджет образования составляет 221,9 млрд грн. В этом году увеличить зарплаты учителям планируют на 25%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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