В «ЛНР» ряд иностранных журналистов лишили аккредитации, – правозащитник. Новости

В «ЛНР» перед Новым годом журналистам иностранных СМИ отменили аккредитации. Об этом сообщил руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

«В конце 2017 года иностранных журналистов "ЛНР" лишили аккредитации. То есть, они строят информационный вакуум, и всех, кто будет пытаться прорвать его, могут устранять», – отметил Лисянский.

По его словам, участники незаконных вооруженных формирований в «ЛНР» рассматривали фамилию каждого журналиста, и решали, кому оставлять аккредитацию, а кому – отменять.

Правозащитник уточнил, что не знает точного количества журналистов, которых лишили аккредитации или не дали ее. И добавил, что в «Восточную правозащитную группу» обращались до десятка журналистов с просьбой о помощи в получении аккредитации для работы на неподконтрольной Луганщине.

По материалам: Громадське радіо

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