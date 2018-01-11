В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС: Версии жителей и «властей». Новости

В Донецке и других городах неподконтрольной Донетчины наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Также перебои со связью наблюдаются и в «ЛНР». Об этом сегодня, 11 января, сообщают местные жители в соцсетях.
«В Донецке проблемы со связью МТС», – пишет автор поста.
Дончане подтверждают проблемы:
- Анастасия: «Проблем со связью нет, потому что нет связи»;
- Антон: «Минсвязь сообщает, что ВСУ перерезали кабель МТС в районе Еленовки. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления»;
- Александра: «Куйбышевский район уже как с час нет МТС».
В Горловке – та же ситуация:
- Алексей: «Калиновка и Центрально-городской район – нет»;
- Наталия: «ЦГР – МТС связи нет!»;
- Алина: «245 квартал. "Феникса" нет, МТС тоже нет»;
- Елена: «Кондратьевка без связи МТС».
Жители Енакиево также жалуются на отсутствие связи:
- Серега: «На Карло (Енакиево) – "Феникса" нет, МТС нет».
В Луганске отмечается та же проблема:
- Лера: «Луганск и его окрестности тоже без МТС»;
- Павел: «Луганск – центр тоже без связи».
В Алчевске также нет связи:
- Артем: «Я думал, у одного тупит»;
- Оксана: «Кто знает, что со связью МТС, когда все заработает?»;
- Сергей: «А в Старом районе есть МТС?» – Павлина: «Нет, нету. Батарея полная, а когда набирают – сразу сбрасывает».
При этом в «министерстве связи ДНР» обвиняют в проблеме ВСУ. «ВСУ перерезали кабель МТС-Украина, идущий в сторону Еленовки. Собственно, связи МТС и нет. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления», – сообщили в пресс-службе.
«Министерство связи ЛНР» также подтверждает, что МТС полностью перестал работать в «республике», причина – порыв кабеля в «ДНР». «11 января около 14:10 произошла полная остановка обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone Украина" на всей территории Луганской народной республики. По сообщению технического персонала, обслуживающего территорию республики, произошел порыв магистрального оптоволоконного кабеля в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики. Ремонтно-восстановительные работы будут начаты в ближайшее время», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 9 января по 15 февраля 2018 года мобильный оператор «Vodafone Украина» переводит абонентов с неподконтрольных территорий Донбасса на тариф «Смартфон Стандартный». Согласно его условиям, устанавливается ежедневная абонплата в 3 грн. В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных территориях с 2018 года.
Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».
На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).
Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».
При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.
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