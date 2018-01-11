В «ЛНР» предприниматель «кинул» более 200 покупателей на миллион рублей. Новости

Предприниматель, который поставлял товары из интернет-магазина «AliExpress» в неподконтрольный Луганск, обманул клиентов на 1 млн руб. (408 тыс. 769 грн по курсу «госбанка ЛНР» на 11.01.18). Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Согласно сообщению пресс-службы, в конце 2017 года в «министерство внутренних дел ЛНР» массово стали обращаться люди с заявлениями о том, что фирма-посредник, через которую они заказывали товары с китайского сайта «Али-Экспресс», не отдает ни товар, ни деньги.

Как выяснили «правоохранители», частный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в Луганске, работал с марта 2017 года на законных основаниях, имея все необходимые разрешения. Сначала никаких нареканий на его работу не было. А вот с августа 2017 года начались сбои в доставке. Мелкие заказы приходили, а доставка дорогостоящих товаров изрядно задерживалась. Когда заказчики в очередной раз пришли с требованием отдать товар или вернуть деньги, офис посреднической конторы был закрыт. А сам предприниматель, как выяснилось позже, скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас в «правоохранительном ведомстве» насчитывается более 200 заявлений обманутых людей на данного предпринимателя. Общая сумма долга заказчикам составляет около 1 млн руб.

На данный момент «следственным отделом Жовтневого РУВД» возбуждено «уголовное дело» по данному факту, принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Читайте также: