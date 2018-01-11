В «ЛНР» к проблемам со связью МТС добавились сложности с «Лугакомом». Новости

На протяжении последних нескольких дней в «ЛНР» наблюдаются проблемы с мобильной связью, которую предоставляет местный оператор «Лугаком». Об этом пишут пользователи в соцсетях.

«Ну что люди, Лугаком уже ложится? Раза с пятого-десятого дозвониться можно. Интернет вообще молчу», – говорится в одном из сообщении группы из неподконтрольного Алчевска (Луганская обл.).

Артем: «Я думал, нет, у одного тупит»;

Константин: «Они и делать ничего по улучшению не будут? пока полностью не ляжет...»;

Олег: «А у меня вроде нормально, а был в Алчевске, там – да – и мтс, и луга – печаль».

Сегодня, 11 января, оператор сети «Лугаком» рассказал, что из-за аварии на коммутационном оборудовании у пользователей сети возникли сложности с некоторыми услугами. «В связи с аварией на коммутационном оборудовании на данный момент наблюдаются сложности с пополнением баланса, работой услуги "Перезвони мне"», – рассказал сотрудник компании. Как отметили в компании «Лугаком», на данный момент ведутся ремонтные работы, на качестве связи они никак не отразятся, пишут интернет-ресурсы временно неподконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 января, в Донецке и других городах неподконтрольной Донетчины наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Также перебои со связью наблюдаются и в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с 9 января по 15 февраля 2018 года мобильный оператор «Vodafone Украина» переводит абонентов с неподконтрольных территорий Донбасса на тариф «Смартфон Стандартный». Согласно его условиям, устанавливается ежедневная абонплата в 3 грн. В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных территориях с 2018 года.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

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