Донецк и Крым, Киев и Винница: Свенцицкая рассказала, как стала переселенкой. Новости

После того, как писатель, поэт, доктор филологических наук и преподаватель Донецкого национального университета, переехавшего из Донецка в Винницу, Элина Свенцицкая отказалась от работы в «ДНР», ей пришлось очень часто пересекать линию разграничения и проводить время в поездках. Об этом она рассказала в интервью «Ukrlife.TV».

«Когда до меня стало доходить глубина того, что происходит, это когда в конце сентября [2014 года] позвонил заведующий кафедрой, до этого было непонятно, были разные указания – работаем в дистанционном режиме. Я начинала делать какие-то курсы в интернет-варианте, было много работы, когда я находилась в Киеве», – вспоминает она.

По ее словам, когда ей предложили работать в «ДНР», она долго думала над этим предложением. «Позвонил заведующий кафедрой и озвучил вопрос – либо я возвращаюсь и работаю в Донецке в университете уже "Донецкой народной республики", либо я остаюсь и работаю на тот момент неизвестно где, нахожу сама себе работу. Честно говоря, я думала очень долго. Все было очень неоднозначно в моей ситуации, то, что по сути "ДНР" – террористическая организация мне тогда было не совсем ясно», – признается преподаватель.

Она рассказала, что повлияло на ее решение не возвращаться на работу в Донецк. «Обстоятельства у тех, кто остался там очень разные, очень трудные, ни через все возможно спокойно переступить. Повлияло на мой выбор то, что я позвонила своим коллегам, мне сказали, что с 1 октября на собрании решили начинать занятия в нормальном аудиторном режиме. На тот момент в Донецке уже стреляли. Я себе представила, что студент, который едет, допустим, на мою лекцию, и по дороге с ним что-то случится, как я с этим буду жить? И я сказала, извините, без меня», – говорит она.

Свенцицкая добавила, что после отказа от работы в «ДНР» она продолжала очень часто ездить в неподконтрольный Донецк, где оставалась семья. «Тогда для меня начался опыт переселенца, опыт разрыва связей, когда я продолжала жить в Киеве, начала работать в Виннице, куда переехала часть университета, которая не была согласна с "ДНР", и постоянно ездила в Донецк, где тогда был больной отец, была мама, был муж. Работа в Виннице это позволяла», – рассказывает она.

В вузе-переселенце ДонНУ в Виннице преподаватель имела возможность работать на интернет-платформе университета и приезжать только для чтения лекций. «Поэтому я довольно часто пересекала линию разграничения плюс еще ездила в Крым к своей младшей дочери. Таким образом прошли два года», – отметила Свенцицкая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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