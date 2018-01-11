В «ДНР» заявили, что следующий этап обмена пленными будет тяжелым . Новости

На данный момент нет понимания того, когда следующий этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе может состояться. Об этом заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«На сегодняшний момент нет ни понимания, ни предварительного времени, когда этот обмен может состояться… Следующий этап обмена пленными будет тяжелым и переговоры по нему будут идти наверное очень долго. Доброй воли менять пленных "всех на всех" у Киева нет», – цитиуют российские СМИ слова Захарченко.

Он также сообщил, что «ДНР» поднимет в Минске вопрос несоответствия численности переданных Киевом пленных заявленной ранее формуле. «Количество людей, которое было обещано, нам не отдали. Поэтому я поднял вопрос и дал распоряжении Дарье Морозовой (омбудсмену «ДНР» – прим.) поднимать вопрос в Минске по поводу численности, сколько людей должно было быть передано, пусть столько и передают. Численность мы должны все-таки выдержать», – сказал Захарченко.

Ранее сообщалось, что встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил начать новый переговорный процесс по обмену пленными. Одной из возможных формул обмена называют «74 на 29», при которой на подконтрольную Украине территорию вернутся почти три десятка граждан. Также известно, что 10 января обмен пленными должны обсудить члены Минской переговорной группы.

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