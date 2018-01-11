Во сколько обошлась ликвидация последствий взрыва военных складов в Сватово . Новости

Сегодня, 11 января, в Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) рассмотривали вопрос о выполнении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 29 октября 2015 года на территории складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в Сватово (Луганская обл.).

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко, в целом к ​​ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 696 человек личного состава и 137 единиц техники.

После согласования перечня расходов, связанных с проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были определены распорядители средств низшего уровня и направлены средства резервного фонда государственного бюджета в сумме 33 283,366 тыс. грн, в том числе на восстановительные работы:

учреждений социальной инфраструктуры – 17 557,789 тыс. грн,

многоквартирных жилых домов – 13 470,592 тыс. грн,

поврежденных домов частного жилого сектора – 1947,485 тыс. грн,

предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим и семье лица, который погиб – 307,5 ​​тыс. гр.

Также сообщается, что в пяти реестрах лиц, домохозяйства которых пострадали вследствие чрезвычайной ситуации, учтено 4501 человек, из них в соответствии с поданными заявлениями и полным пакетом документов в течение 2015 - 2016 годов материальную помощь на устранение последствий чрезвычайной ситуации перечислено шести лицам, жилье которых претерпело наибольшие разрушения – 10 тыс. грн, 4152 лицам по 3 тыс. грн, семье лица, который погиб – 100 тыс. грн, четырем раненым лицам по 25 тыс. грн. Всего из районного бюджета выплачено 12 716 000 грн. «Из резервного фонда государственного бюджета выплачено 277,5 тыс. грн, а именно: семье лица, который погиб – 150 тыс. грн, трем лицам со средней степенью тяжести повреждений по 37,5 тыс. грн, лицу с легкой степенью тяжести повреждений – 15 тыс. грн.», – говорится в сообщении.

В 2015 году для проведения работ по обследованию территорий на наличие взрывоопасных предметов и разминирования местности были привлечены 15 пиротехнических подразделений ГСЧС Украины в количестве 75 человек, 27 единиц техники. «Осуществлялись мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов жилого сектора и промышленной зоны города Сватово. В течение выполнения работ в 2015 году отработано 366 заявок на обследование территории сельхозугодий и частных домохозяйств, обнаружено, изъято и передано для уничтожения подразделениям Минобороны 5241 единиц взрывоопасных предметов, очищено 4850,36 га территории.

В 2016 году обнаружено и передано для уничтожения подразделениям Вооруженных Сил Украины 13983 единицы взрывоопасных предметов, очищено 28,643 га территории. Работы прекращены в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в декабре 2016 года. В 2017 году были проведены работы по углубленной очистке территории бывших объединенных полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» Министерства обороны Украины. В 2017 году обнаружено и уничтожено 8003 единицы взрывоопасных предметов, очищено 11,786 га территории. Всего за время работ перемещено около 92,5 тыс. м³ грунта.

Учитывая выполнения неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, обезвреживания остатков взрывоопасных предметов, восстановление систем жизнеобеспечения, транспорта, связи в полном объеме заседания комиссии решило чрезвычайную ситуацию, произошедшую в Сватово 29 октября 2015 года, согласно отсутствием угрозы жизни и здоровью граждан, считать ликвидированной», – сообщает пресс-служба Луганской ВГА.