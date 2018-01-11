Россия не заинтересована в замороженном конфликте на Донбассе, – Путин. Новости

Россия не заинтересована в превращении ситуации на Донбассе в замороженный конфликт. Об этом сегодня, 11 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», - сказал Путин на встрече с главными редакторами печатных изданий и информагентств, сообщает белорусский «Интерфакс».

По словам президента, Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения. «Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме так, чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе, со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса», – сказал Владимир Путин.