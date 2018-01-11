В «ЛНР» за «самоволку» члену НВФ дали 2 года. Новости

В «ЛНР» вынесен приговор за самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца, совершенное «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту». Подсудимый приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Уточняется, что «судом ЛНР» установлен испытательный срок – 1 год.

Ранее сообщалось, что в случаях ухода в самоволку военнослужащих в зоне АТО, причиной которых были семейные обстоятельства, суды чаще всего выносят более мягкий приговор – 3 года лишения свободы (минимальная планка за самоволку по ч. 4 ст. 407 УК Украины) с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.