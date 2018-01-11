Краматорск: Горящий автомобиль врезался в припаркованную иномарку (Фото). Новости

Краматорск: Горящий автомобиль врезался в припаркованную иномарку (Фото)

11.01.18 21:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Краматорске (Донецкая обл.) горящий автомобиль, двигаясь без водителя, врезался в припаркованную иномарку. Об этом сообщают жители в социальной группе  «Типичный Краматорск».

Отмечается, что ЧП произошло по ул. Академической, днем 8 января. «Водитель иномарки быстро отогнал свой автомобиль на безопасное растоение, после чего вызвал пожарную машину. Водитель горящего автомобиля, ни о чем не догадываясь, вышел на звук сирены пожарного авто и обнаружил, что причиной ЧП является его же автомобиль. Мужчина бросился спасать свои вещи и помог пожарным открыть капот для устранения очага возгорания. Хочется отметить скорость и слаженость работы пожарного экипажа», – говорится в сообщении.

  • Елена: «Призрачный гонщик»;
  • Стас: «По словам хозяина и очевидцев, машина начала катиться и уперлась впереди стоящую машину. После чего произошло короткое замыкание».

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