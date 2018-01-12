В новом году в Донецке первым родился мальчик (Фото). Новости

Первым новорожденным в 2018 году в Донецке стал мальчик. Об этом сообщает местная газета.

Малыш появился на свет в семье Шамраенко. По заверениям врачей, он родился здоровым, поэтому вместе с мамой уже отправился домой.

Первому новорожденному 2018 года подарили прогулочную коляску.

Всего в течение первой недели года в Донецке родился 81 малыш: 44 мальчика и 37 девочек.

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