Флюорографию, справку от венеролога, форму 7Б: В «Л/ДНР» обсуждают, что требуют на украинских КПВВ. Новости

В «ЛНР» и «ДНР» продолжают распространять слухи, что с января для выезда на подконтрольную Украине территорию на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) требуют справку о прохождении флюорографии. Судя по всему, жители в фейк верят. По крайней мере, тема «справки о флюорографии» вполне серьезно обсуждается уже несколько дней в разных социальных сетях и группах.

Жители констатируют, что этот слух тянется еще с декабря прошлого года, и многие (особенно пенсионеры) в него верят.

«Кто уже ездил в этом году через Станицу? Слухи о справке прохождения флюорографии подтвердились? Требуют при переходе, или нет?» – примерно так звучат заявочные меседжи в «ЛНР».

Сначала очевидцы, пересекавшие в новом году КПВВ «Станица Луганская», пытались отвечать серьезно:

Ирина: «Бред»;

Ольга: «Бред полный. Ничего не требуют»;

Джульета: «Где вы .... эту хр*нь находите? 5 января ездили, и никто ничего не требовал! Если и дальше будут контролировать, как сейчас, то можно спокойно ездить»;

Алина: «Пока ничего не требуют».

Но когда эта тема начала подниматься изо дня в день, пользователи соцсетей уже не выдерживали:

Михаил: «Анализ мочи добавили»;

Владимир: «Карту прививок начали спрашивать»;

Евгений: «И табель за 9-й класс обязательно надо иметь»;

«Стицько»: «И справку 7б с удостоверением "Мир Луганщины"» (7Б – зашифрованный медицинский код психического заболевания «психопатия», – прим.);

Евгений: «На украинском посту манту линейкой проверяют. В табеле за 9-й класс, если тройка по укр. мове, то на пересдачу во Львов!»;

Дмитрий: «С 1 марта гинекологический осмотр обязательно!! Зеркало – с собой!»;

Алекс: «Берите все справки. Все-все-все. Будет вам счастье» – Ольга: «И еще справку о том, что есть все справки. Тогда, может быть, счастье и улыбнется)».

Примечательно, что отдельные жители неподконтрольной территории настолько верят слухам о различных формах ужесточения проезда со стороны Украины, что даже явно юмористические ответы воспринимали как вполне возможный вариант развития событий.

В ветках «ЛНР» они продолжали доказывать, что «от Украины всего можно ожидать»:

Елена: «Там, на территории Украины, для нас постоянно выдумывают какие то новые правила! Так что, разговоры про справки не такие уж, возможно, и бредовые!»;

Сергей: «Если есть такой вопрос, значит, есть для этого повод»;

Елена М.: «Из всех правил существуют исключения, или вообще заставят [флюорографию] там проходить!.. Если такое введут, то я не удивлюсь! Я не призываю всех делать флюшку, а говорю о том, что зарекаться нынче ни от чего нельзя!».

А наиболее настойчивые напирали, что сами «неоднократно сталкивались с людьми, которых не пропускали из-за флюорографии»:

В «ДНР» чаще всего интересовались вопросом справки о флюорографии те, кто планировал ехать через КПВВ «Майорск». Так, в одной из веток, восемь взрослых человек убеждали одну женщину, что это фейк. Но, судя по всему, окончательно развеять сомнения 42-летней библиотекаря (если исходить из данных профиля страницы Олеси) им так и не удалось.

«Люди написали, что на Майорске не пропускают без флюорографии. Если кто что знает, отпишитесь, пожалуйста. Я понимаю, что это бред, но, тем не менее…», – обратилась Олеся, утверждая, что информация от людей, которых непосредственно не пропустили из-за отсутствия такой справки.

Женщине несколько очевидцев ответили, что все проезжают КПВВ спокойно, без всяких справок, «проехали нормально», «и даже слухов таких не было среди проезжающих». Но Олеся продолжала сомневаться, ведь она сама слышала о подобном:

Иван: «Олеся… Как можно придумать такой бред? Это значит, что на каждом терминале должны поставить медработника, и он должен смотреть снимки, и определять – есть ли у вас заболевание легких или нет?»;

Олеся: «Я тоже такого мнения, что это бред. Но хотелось услышать от людей, которые пересекают. Хотя там правила никому не писаны»;

Тарас: «Олеся, так ты сама писала, что слышала от людей, кто проехал, так иди у них и спрашивай!»;

Олеся: «Тарас, так вот эти люди и доказывают…. И если Вы пересекаете, можно отвечать и корректно, а если нет, то нечего мне и писать в таком тоне. Есть еще люди, которые отписались без претензий»;

Люба: «И гинеколога с урологом (до кучи)»;

Олеся: «Я услышала, вот и задала вопрос…. А случаи и ситуации могут быть разные. Может, кому-то придется и гинекологов с урологами приглашать. Никто ничего не может знать, что могут придумать, чтобы людям было не скучно».

Еще одно из направлений обсуждения данной темы – кто заинтересован в распространении подобных слухов. Граждане высказали несколько предположений:

таким образом в «ЛНР» и «ДНР» пытаются заставить людей пройти флюорографию, что поясняют высоким уровнем заболеваемости туберкулезом;

«сами пенсионеры и распространяют», мотив – чтобы очередей на линии разграничения меньше было;

«наши власти уже не знают, что придумать, лишь бы мы в Украину не ездили, и не сравнивали бы потом нарисованный ими "рай" с нарисованным ими украинским "адом"».

Насколько не были бы бредовыми слухи, распространяемые в «Л/ДНР», но люди все равно переживают. В этой связи юристы общественной организации «Донбасс SOS» пояснили: «Законодательством подобное не предусмотрено. Ни один нормативный акт не говорит о том, что при пересечении КПВВ необходимо предоставлять какие-либо медицинские документы. Согласно п. 5.1. "Временного порядка…", перемещение через линию соприкосновения осуществляется при условии предъявления любого документа, который подтверждает личность, а также разрешения (пропуска) физического лица. Требование любых других документов неправомерно».