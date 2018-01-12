В суде Одесской области рассказали, почему «признали» «документ ЛНР». Новости

В суде Одесской области рассказали, почему «признали» «документ ЛНР»

12.01.18 07:56dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Решение Татарбунарского районного суда Одесской области об установлении факта смерти мужчины, умершего на неподконтрольной территории Украины, не нарушает норм законодательства Украины. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Татарбунарского районного суда.

В пресс-службе напомнили, что 5 января 2018 года на сайте Судебной власти Украины была размещена новость о том, что данный райсуд установил факт смерти гражданина, умершего на неподконтрольной территории Украины. В связи с тем, что эта новость вызвала широкий резонанс в СМИ, в пресс-службе разъяснили все обстоятельства и нюансы дела.

Указанное решение, как отметили в суде, не является беспрецедентным в Украине. Согласно сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, в Украине было принято уже большое количество подобных решений. Это обычная практика, с которой постоянно сталкиваются судьи в тех населенных пунктах, где есть переселенцы. При этом решение было принято только в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заявительница могла защитить свои права исключительно в судебном порядке, путем подачи заявления об установлении факта смерти в порядке особого производства, поскольку иного способа защиты права законом не предусмотрено. Установление указанного факта смерти ей необходимо для регистрации смерти мужа на территории Украины, получения свидетельства о смерти, выданного государственным органом Украины, и дальнейшего использования указанного документа в гражданско-правовых отношениях.

Безосновательный отказ в удовлетворении такого заявления может стать следствием обжалования решения в высших судебных инстанциях и обращения в Европейский суд по правам человека, который будет служить основанием взыскания возмещения (компенсации) в пользу заявителя за счет средств государства.

Нормы международного права прямо допускают признание документов, выданных на оккупированных территориях. Гражданско-процессуальный кодекс Украины предусматривает процедуру обращения в суд для установления факта рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины.

Кроме того, факт смерти мужа заявительницы подтверждается и другими доказательствами. Фактически судом при принятии решения был оценен не один документ, а изложенная в нем информация в совокупности с другими доказательствами. Никакого «признания», «легализации» документа «ЛНР» не было.

В суде также отметили, что в соответствии с Перечнем населенных пунктов, утвержденным Распоряжением Кабинета министров Украины, город Краснодон и населенные пункты Краснодонского района (Молодогвардейск, о котором идет речь в судебном решении – город в Луганской области, в составе Краснодонского городского совета), отнесены к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

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