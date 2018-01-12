Полицейские в третий раз задержали напавшую на участника АТО с молотком женщину. Новости

11 января во время проведения санкционированного обыска полицейские задержали женщину, которая напала на участника АТО с молотком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Женщина пояснила полицейским, что носила с собой молоток, потому что в ее адрес поступали угрозы. Ранее в 2016 году за нанесение легких телесных повреждений подозреваемой судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда женщина сбежала из-под домашнего ареста и скрывалась от следствия.

После объявления ее в розыск в июне 2017 года полицейские установили местонахождение женщины и доставили ее в отдел полиции. Женщина должна была находиться под домашним арестом, однако снова нарушила меру пресечения.

Полицейские в третий раз задержали нарушительницу 11 января 2018 года. Правоохранители доставили ее в Днепровский отдел полиции. Суд будет избирать меру пресечения для подозреваемой.