Сводка из зоны АТО за 11 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – ранены, 2 – получили боевую травму. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Участники незаконных вооруженных формирований из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вели огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стреляли по силам АТО у Новолуганского. Также из крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.

На донецком направлении на Приазовье противник активно применял минометы калибрами 120 мм и 82 мм в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны силы АТО у Песков.

За прошедшие сутки НВФ продолжали осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь попали районы 9-ти населенных пунктов. Вчера днем около 13:00 силовики Киева подвергли обстрелу Саханку, из-за обстрелов повреждения кровли, стен и окон получили 3 частных дома».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь велся из артустановок калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».