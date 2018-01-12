В Добропольском районе создан второй детский дом семейного типа (Фото). Новости

11 января районная комиссия по вопросам защиты прав ребенка рассмотрела вопрос о создании в Добропольском районе детского дома семейного типа. Об этом сообщает пресс-служба Добропольской райгосадминистрации.

Детский дом будет создан на базе семьи Спильнюк с устройством в него на воспитание и совместное проживание 7 детей.

Для создания ДДСТ на территории района за средства государственного бюджета в конце 2017 года был приобретен жилой дом общей площадью 246,2 кв. м. Будущие родители уже прошли обучение по программе подготовки кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели. По результатам обучения они получили справки и рекомендации Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Это уже будет второй ДДСТ в районе. Также в пресс-службе отметили, что на сегодняшний день из 69 детей, лишенных родительской опеки, находящихся на первичном учете в службе по делам детей, только 1 ребенок находится в интернате, остальные 68 устроены в семьи опекунов, приемных родителей и усыновителей.

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