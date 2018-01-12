Новый автобус для прифронтовой Авдеевки: Кондиционер и оплата проезда картой (Фото). Новости

11 января в Авдеевке (Донецкая обл.) по новому маршруту «ЧАО "АКХЗ" – проспект Центральный (Кольцевой)» свой первый пробный рейс совершил автобус, приобретенный за средства городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.

Маршрут проходит от Авдеевского коксохимзавода по проспекту Индустриальному, далее – улица Коммунальная – проспект Центральный – улица Воробьева – улица Молодежная – «АКХЗ».

Как рассказали в пресс-службе, автобус ATAMAN – украинского производства. Он рассчитан на перевозку 54 пассажиров, при этом оснащен откидным пандусом для заезда инвалидной коляски. В автобусе установлен кондиционер, удобные сиденья для пассажиров. В салоне также есть четыре кресла для лиц приоритетной категории – с более широкими подушками и откидными подлокотниками.

А еще в автобусе предусмотрена оплата проезда банковскими картами.

Запустить регулярное движение по графику планируется на следующей неделе.

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