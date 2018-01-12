Новый автобус для прифронтовой Авдеевки: Кондиционер и оплата проезда картой (Фото). Новости

11 января в Авдеевке (Донецкая обл.) по новому маршруту «ЧАО "АКХЗ" – проспект Центральный (Кольцевой)» свой первый пробный рейс совершил автобус, приобретенный за средства городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки.
Маршрут проходит от Авдеевского коксохимзавода по проспекту Индустриальному, далее – улица Коммунальная – проспект Центральный – улица Воробьева – улица Молодежная – «АКХЗ».
Как рассказали в пресс-службе, автобус ATAMAN – украинского производства. Он рассчитан на перевозку 54 пассажиров, при этом оснащен откидным пандусом для заезда инвалидной коляски. В автобусе установлен кондиционер, удобные сиденья для пассажиров. В салоне также есть четыре кресла для лиц приоритетной категории – с более широкими подушками и откидными подлокотниками.
А еще в автобусе предусмотрена оплата проезда банковскими картами.
Запустить регулярное движение по графику планируется на следующей неделе.
Читайте также:
- В Мариуполе социальное такси возит бесплатно
- Расплатиться за проезд в Мариуполе теперь можно со смартфона (Фото)
- В Мариуполе запустят сверкающий троллейбус (Фото)
- В Мариуполе появятся экологичные автобусы
- По Краматорску ездят неоновые маршрутки (Фото)
- За 2 года в городской транспорт Мариуполя вложено более 200 млн грн
Комментарии