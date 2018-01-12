В «ДНР» не знают, когда смогут восстановить связь МТС. Новости

Сроки восстановления работы сотового оператора связи «МТС-Украина» в «ДНР» пока неизвестны. Об этом сегодня, 12 января, сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство связи ДНР».

«Пока мы не можем спрогнозировать ни время, ни дату возобновления работы оператора связи "МТС-Украина" на территории ДНР», – заявили в «министерстве связи».

Также утверждается, что рассматривается вариант подключения сети не через кабель, поврежденный накануне.

Ранее сообщалось, что с 11 января в городах, подконтрольных, «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Причина – повреждение кабеля. При этом порыв произошел не в «ЛНР» (как пишет «Интерфакс-Украина»), а в районе поселка Еленовка – это неподконтрольная Украине территория Донецкой области.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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