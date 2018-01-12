В МинВОТ рассказали, сколько людей пересекли линию разграничения в 2017 году. Новости

В 2017 году линию столкновения на Донбассе пересекли 11 331,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В декабре линию столкновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1084 тыс. человек, из них 854,1 тыс. – через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 230,3 тыс. – в Луганской. Из подконтрольной территории на временно неподконтрольную выехали 557,1 тыс. человек, в обратном направлении – 527,2 тыс.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на КПВВ «Марьинка» (264 тыс. человек) и «Майорск» (261,4 тыс. человек). КПВВ «Станица Луганская» пересекло 230,3 тыс. человек, «Новотроицкое» – 202,6 тыс., «Гнутово» – более 126 тыс.

По сравнению с ноябрем на востоке страны зафиксировано увеличение общего количества пересечений гражданским населением – на 4,6%: в Донецкой области – на 5,1% и в Луганской – на 2,77%, а по сравнению с январем 2017 года пропускная способность КПВВ выросла почти в два раза.

Также на временно неподконтрольные территории на востоке страны через КПВВ «Новотроицкое» было доставлено 777,3 тонн гуманитарных грузов, из них продуктов питания – 341,5 тонн, строительных материалов – 379, 9 тонн, медпрепаратов и оборудования – 25,6 тонн.

Всего в 2017 году КПВВ на востоке Украины пересекли 11 331,6 тыс. человек. При этом наибольшая нагрузка пришлась на август: около 1188 тыс. человек.

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