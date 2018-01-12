Жители Донетчины получают газ самого плохого качества, – «Укртрансгаз» (Инфографика). Новости

Жители Донецкой области получают самый некачественный газ в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой «Укртрансгаза».

Согласно выданным паспортам качества, среднее значение теплоты сгорания газа, транспортируемого в Донецкую область в декабре 2017 года, составило 7600-8100 ккал на кубометр.

В пресс-службе также отмечают, что ПАО «Укртрансгаз» осуществляет только транспортировку природного газа, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Также сообщается, что информация для статистики поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных уголках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы. Все лаборатории аттестованы в соответствии с требованиями действующего законодательства.