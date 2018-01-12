В Мариуполе военнослужащий стрелял над головой полковника. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) военнослужащий осужден за стрельбу из автомата над головой полковника. Информация об этом есть в Едином реестре судебных решений.

В частности, сообщается, что военнослужащий летом 2014 года проходил военную службу по призыву в должности командира роты. Находясь в месте дислокации – в аэропорту Мариуполя, действуя умышленно и противоправно, выразил угрозу убийством с применением оружия – автомата АК-74. Военнослужащий совершил около 5 выстрелов из указанного автомата вверх над головой полковника.

Перед инцидентом полковник применил к обвиняемому дисциплинарное взыскание в виде лишения премии за личный вклад в общие результаты службы, что и послужило причиной конфликта.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, подтвердил обстоятельства и события, установленные органами следствия. Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 405 УК Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.