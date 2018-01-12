Гройсман проверит КПВВ на Донбассе. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит КПВВ на Донбассе, чтобы проверить, в каких условиях люди пересекают линию разграничения. Об этом сегодня, 12 января, рассказал сам Гройсман во время брифинга в Мариуполе, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Это моя первая в этом году рабочая поездка, и она – в Мариуполь. Сегодня я поеду еще на КПВВ. Я хочу посмотреть, в каких условиях сегодня люди переезжают через линию разграничения. Я знаю, что там есть много проблем, эти проблемы мы решим. Потому что, опять же, каждый день линию разграничения пересекают люди, и вот отношение к ним должно быть тоже человеческим, и условия в том числе», – сказал Гройсман.

«Еще мы посетим больницу», – поделился планами премьер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: