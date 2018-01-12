В Торецке не работают экстренные телефоны «скорой» и полиции: Резервные номера. Новости

Из-за повреждения линий связи мобильного оператора Vodafone в Торецке (Донецкая обл.) временно недоступны экстренные вызовы по номерам 101, 102, 103 и 104. Об этом сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

«С 11 января из-за повреждения линии связи мобильного оператора Vodafone услуга звонка на экстренные номера (101,102 и т. д.) временно недоступна», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военно-гражданская администрация города обратилась к компании оператора по восстановлению доступа и работы экстренных номеров. Как отметили в компании Vodafone, ремонтные работы ведутся.

Также в пресс-службе опубликовали резервные контактные номера служб:

Константиновское отделение станции «скорой медицинской помощи» в городе Торецке: 099-093-8545;

ГСЧС: 063-975-7135;

Торецкое отделение Бахмутского отдела Национальной полиции в Донецкой области: 066-529-1101;

Торецкое отделение газоснабжения: 050-324-9746.

Ранее сообщалось, что с 11 января в городах, подконтрольных, «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Причина – повреждение кабеля. При этом порыв произошел не в «ЛНР» (как пишет «Интерфакс-Украина»), а в районе поселка Еленовка – это неподконтрольная Украине территория Донецкой области.