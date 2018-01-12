«Доступные лекарства» на Луганщине получили более 250 тыс. человек. Новости

В Луганской области более 250 тыс. человек получили лекарственные средства по программе «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 12 января, сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В Луганской области в правительственной программе «Доступные лекарства» принимают участие 154 аптеки. С начала действия программы лекарственные средства получили 251 тыс. 128 человек, использовано 11388,712 тыс. грн.

За декабрь 2017 года выписан 68 431 рецепт на возмещение стоимости лекарственных средств, использовано 3797,312 тыс. грн.

Для реализации программы Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» Луганщине предусмотрена субвенция на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний в сумме 12781,0 тыс. грн. Как отметили в пресс-службе, эта сумма получена в полном объеме.

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