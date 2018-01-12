В Донецке сумасшедшие очереди за карточками мобильного оператора «ДНР» (Фото). Новости

Сегодня, 12 января, в Донецке, жители которого остались без связи оператора мобильной связи «МТС-Украина», наблюдаются огромные очереди за карточками местного оператора «Феникс». Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Был сегодня в сервисном центре "Феникса", там людей человек 200, стартовые пакеты остались только по 1000 руб.», – говорится в одном из сообщений.

Светлана: «В главном офисе Феникса на Северном очередь аж на улицу»;

Лия: «Мне кажется, только у МТС есть техническая возможность отрубить одномоментно всю ОРДЛО*» – В ответ: «Да, похоже,что это шантаж. По 3 грн в день от МТС не захотели, мы вам связь восстановим, но будете платить 5»;

Евгений: «Офис закрыт. По 1000 руб. только "блатной" номер. По 140 руб. на главпочтампте есть. Все решено, буду разводить голубей»;

Вита: «Прозвонила все ближайшие отделения почты: 1) Прожекторная – стартовых нет; 2) Буденновка – стартовых нет; 3) Мушкетовская – есть, но они не активируются ибо не работает программа; 4) Донской – не берут трубку; 5) Коммунистическая – стартовых 25 шт. продали за полчаса»;

Вячеслав: «Проблемы у тех, кто только подключился [ к "Фениксу"]...Отладят биллинг и всех подключат, поверьте!!! Сервер слег от перенагрузки»;

В ответ на вопрос «Почему Феникс не работает на исходящие?"» – отвечают: «Сервер не выдержал нагрузки", дают листочек, чтобы записали номер телефона, мол, будут исправлять по каждому номеру, но это явно бред. Сделали это, наверняка, чтобы дать людям надежду, и чтобы хаоса не было! Зачем такой "Феникс"?».

Ранее сообщалось, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области).

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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