Надбавки за особые условия труда и премии: Зарплаты чиновников МинВОТ за год. Новости

В 2017 году министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш получил 504 тыс. 457,76 грн заработной платы в 2017 году, но больше всех в ведомстве заработал государственный секретарь Сергей Злакоман. В профильном министерстве сообщили размер заработных плат первых руководителей, передает «Интерфакс-Украина».

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в 2017 году заработал 504 тыс. 457,76 грн, из них:

оклад – 134 тыс. 564,06 грн;

надбавки за выслугу лет – 20 тыс. 184,61 грн;

надбавка за особые условия труда - 134 тыс. 564,06 грн (100% оклада);

премия – 70 тыс. 219,57 грн;

отпускные, средняя зарплата за дни командировки, индексация – 144 тыс. 926 грн.

Первый заместитель министра Юсуф Куркчи получил в 2017 году 523 тыс. 556,32 грн зарплаты, из них:

оклад – 169 тыс. 129,87 грн;

надбавка за выслугу лет – 45 тыс. 665,07 грн;

надбавка за особые условия труда – 152 тыс. 216,88 грн;

премия – 58 тыс. 261,37;

отпускные, средняя зарплата за дни командировки, индексация, материальная помощь к отпуску и на решение социально-бытовых вопросов – 98 тыс. 283,13 грн.

Заместитель министра Георгий Тука получил в 2017 году 377 тыс. 865,85 грн зарплаты, из них:

оклад – 133 тыс. 795,05 грн;

надбавка за особые условия труда – 120 тыс. 415,55 грн;

премия – 46 тыс. 431,81 грн;

средняя зарплата за дни командировки, индексация, больничные – 77 тыс. 241,44 грн.

Заместитель министра Юрий Грымчак получил в 2017 году 349 тыс. 69,07 грн зарплаты, из них:

оклад – 117 тыс. 517,23 грн;

надбавка за особые условия труда – 105 тыс. 765,51 грн;

надбавка за выслугу лет – 49 тыс. 282,62 грн;

премия – 48 тыс. 831,82 грн;

отпускные, средняя зарплата за дни командировки, индексация, больничные – 27 тыс. 671,89 грн.

Государственный секретарь МинВОТ Сергей Злакоман получил в 2017 году 602 тыс. 501,47 грн зарплаты, из них:

оклад – 141 тыс. 967,31 грн;

надбавка за ранг – 8 тыс. 616,45 грн, надбавка за особые условия труда – 363 тыс. 701,87 грн;

надбавка за выслугу лет – 16 тыс. 841,07 грн;

премия – 48 тыс. 831,82 грн;

отпускные, средняя зарплата за дни командировки, индексация, материальная помощь к отпуску – 22 тыс. 542,95 грн.

Размер зарплат чиновников МинВОТ на своей странице в Facebook прокомментировал руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. «Оказывается министерство работает в "особых условиях". Что такое "особые условия"? Открыли отделение в Авдеевке и Широкино? Центральный офис министерства переехал в Марьинку? Сотрудники активно восстанавливают разрушенное жилье в "серой зоне"? Вопросов к министерству с каждым годом становится все больше», – написал он.

Калинин также добавил, что в этом году финансирование зарплат в МинВОТ увеличили. «Хочу напомнить, что зарплатный фонд министерства в 2018 году увеличен с 19 млн грн до 27,6 млн грн», – пишет он.