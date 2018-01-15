Один доктор наук, и тот – ректор: На Луганщине вуз-переселенец на грани ликвидации. Новости

Донбасский государственный технический университет, перемещенный из неподконтрольного Алчевска в Лисичанск (Луганская обл.), может прекратить свое существование. Об этом по итогам проверки вузов переселенцев, которая прошла в 2017 году, в эфире «Громадського радіо» рассказал директор Координационного центра перемещенных вузов Александр Кульга.
«Прошло уже три года, кто-то развивается, кто-то стал камфорным вузом, в некоторых вузах мы увидели проблемы. Ситуация в этом вузе почти критическая. После мониторинга мы обнаружили, что сейчас в вузе остается один доктор, и тот – ректор. Если в ближайшее время не будет пополнения, этот вуз фактически перестанет быть вузом», – сказал он.
По словам декана факультета экономики и финансов Донбасского государственного технического университета Артура Гнедкова, вуз-переселенец работает в Лисичанске три года. «Одна из проблем в том, что мы не перевелись в каникулярный период. Большинство вузов Луганска были переведены летом, тем самым они лучше сохранили кадровый потенциал, профессуру, кандидатов, докторов наук, и больше перевели с собой студентов. Мы переводились – октябрь-ноябрь 2014 года. Это наложило большой отпечаток на нас», – говорит он.
Представитель вуза переселенца отмечает, что среди проблем университета – близость фронта. «Лисичанск является прифронтовым городом и сама социальная атмосфера здесь очень напряженная: с работой у людей проблемы, платежеспособность населения падает. От этого и у нас проблемы. Кроме того, наш вуз, к сожалению, не очень активно работает с донорами и партнерами», – рассказывает Гнедков.
Он считает, что за время своей работы в Лисичанске вуз-переселенец потерял кадровый потенциал. «Первый год проблемы были у всех более-менее одинаковые, но сейчас некоторые вузы расширились, развили материальную базу и мышечную массу в виде кадрового потенциала. У нас в этом плане большие проблемы. У нас наоборот – текучесть кадров. От нас уходят доктора наук, кандидаты наук. Люди просто не видят развития университета, а ему исполнилось 60 лет в октябре», – отметил декан.
Гнедков добавил, что уровень образования в университете поддерживается, но студенты, в том числе и с неподконтрольных территорий предпочитают поступать в другие вузы-переселенцы. «Большое значение имеет материальная база университета – абитуриенты смотрят, что они могут получить, и смотрят на регион. По Лисичанску, и вообще по Луганской области, абитуриенты стараются выехать: в Харьковскую области, в центральную или западную Украину», – говорит он.
Несмотря на множество проблем, представитель Донбасского государственного технического университета считает, что у вуза-переселенца есть будущее. «Нужно сотрудничать с донорами, мы сотрудничаем с координационным центром и хотим сотрудничать с другими перемещенными вузами, обмениваться каким-то опытом, кадрами, профессорами», – сказал Гнедков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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