Проблема не в мировоззрении, а в поколениях: Актер «Киборгов» о прототипах героя и конфликтах. Новости

У героя с позывным «Серпень» два прототипа, а его конфликт с бойцом с позывным «Мажор» – это не конфликт идеологий, а конфликт поколений. Об этом в интервью «Общественному телевидению» рассказал актер фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева, посвященный обороне Донецкого аэропорта, Вячеслав Довженко, сыгравший бойца с позывным «Серпень».

«Если подавалось мировоззрение, то оно подавалось в более легкой форме, не через столкновение идеологий. Например, главный конфликт мой и "Мажора" – там конфликт поколений, а не идеологии на самом деле. Два интеллигентных человека – учитель и консерваторский музыкант, интеллигенция и будущая интеллигенция, и проблема не в мировоззрении, а именно в поколениях», – говорит он.

По его словам, перед актерами «Киборгов» ставились очень сложные задачи. «Каждый персонаж несет свою жизненную идеологию. В этом фильме нет лишних и ненужных персонажей. Они все достаточно прописаны. Понимая, какая ответственность на нас лежит, что этот фильм придут смотреть в первую очередь бойцы, которые там были, их матеря, мы не имели права сделать его нечестным», – отмечает Довженко.

Фото: скриншот видео

Он рассказал, что у его героя с позывным «Серпень» оказались два прототипа, а с одним из них актер был знаком давно. «С первым прототипом мы дружим уже много лет – это Андрей Шараскин, позывной "Богема", который закончил режиссуру в Карпенко-Карого. Мы провели много вечеров в общежитии, выпивая, разговаривая, обсуждая проблемы искусства. Когда я пришел на пробы, что-то у меня промелькнуло, когда я почитал эти диалоги и монолог "Серпня", что-то мне показалось знакомым по жизненной позиции. Когда мы шли с Ахтемом по улице на территории киностудии Довженко, я спросил, он ответил: "Да, это Андрюха Шараскин". Когда утвердили меня на эту роль, я позвонил ему и сказал: "Буду тебя играть"», – вспоминает он.

Актер добавил, что со вторым прототипом своего героя он долго работал на съемочной площадке. «Второй прототип – это консультант, который работал с нами на площадке и очень много времени провел с нами. Это Кирилл Недря, позывной "Доцент", он мой земляк [из Днепра]. Когда я бываю дома, мы встречаемся, мы очень дружим, поддерживаем друг друга и созваниваемся», – рассказал Довженко.

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева об обороне Донецкого аэропорта, премьера которого состоялась 7 декабря 2017 года, с большим успехом проходила в кинотеатрах страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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