В «ДНР» продлили «легализацию» недвижимости. Новости

«Легализация» недвижимости в «ДНР» продлена до 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в «постановлении» от 21 декабря 2017 года, пишут сегодня, 12 января, интернет-ресурсы НКТ*.

«Комиссия является рабочим коллегиальным органом по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением, переходом, прекращением вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории ДНР. А также коллегиальным органом, по легализации документов, выданных с 11 мая 2014 года и по 31 декабря 2016 г. нотариусами, органами государственной власти, органами местного самоуправления Украины. Комиссия осуществляет свою деятельность в срок до 31 декабря 2018 года включительно», — сообщается в тексте документа.

Ранее сообщалось, что многие переселенцы вынуждены избавляться от недвижимости на временно неподконтрольной украинской власти территории и искать варианты на мирной территории.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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