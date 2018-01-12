В Макеевке открыли кинотеатр «Союз». Новости

В Макеевке (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.) открылся кинотеатр «Союз», который не работал с 2014 года. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в руководстве учреждения, пишет интернет-ресурсы НКТ*.

«В Макеевке открылся кинотеатр "Союз", который не работал с 2014 года. Когда начались боевые действия, бывшие собственники бросили и уехали. Я решил, что кинотеатр в городе должен быть и занялся всеми вопросами по его открытию», – отметили в руководстве, которое не называется.

Как сообщили в «администрации» Макеевки, в кинотеатре были проведены работы по обновлению зрительного зала. Также появилось качественное звуковое сопровождение.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория