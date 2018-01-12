Война – это у нас, а у них там праздник: Экс-директор музея о финансировании Россией «ДНР». Новости

В «ДНР» культурные учреждения и программы активно финансируются Россией. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах Галина Чумак.

«Там сейчас все финансируется гораздо лучше, чем при мне. Возможно, моя личность была здесь причиной. Финансируется неплохо, вроде бы, ну, конечно, ни о каких выставках речи быть не может. Они ездят в командировки хорошо в Россию, они продолжают реставрацию. Это, что касается музея», – вспоминает она.

По ее словам, учреждения культуры в «ДНР» активно финансирует Россия, но праздники и какая-то культурная жизнь заметны лишь тем, кто живет в центре города, а не на обстреливаемых окраинах Донецка. «Я знаю, что очень хорошо и активно работают оперный театр, филармония, драматический театр. Все это, безусловно, финансирует Россия. Там сплошной праздник. Война это у нас, а у них там праздник сплошной. Работают художественные училища, работают музыкальные училища, работают училища культуры», – рассказала Чумак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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