Захарченко объявил условие объединения с Украиной. Новости

Единственный возможный вариант объединения, это не неподконтрольный Донбасс вернется в Украину, а Украина присоединится к «ДНР». Как сообщает местная газета, об этом заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

Он отметил, что из-за боевых действий, погибших и раненых между Украиной и «ДНР» возникла «общая обоюдная пропасть».

«На каких условиях мы будем договариваться о совместном проживании как соседи – это второй вопрос… С кем мы хотим жить вместе и какой выбор делать, будет решать наш народ на общем референдуме», – сказал Захарченко.

При этом он акцентировал, что «я, как глава государства, никогда не поставлю вопрос о присоединении к Украине», ни на каких условиях. «Единственное, что может быть, – это не мы присоединимся к Украине, а Украина присоединится к нам», – резюмировал Захарченко.