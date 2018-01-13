Донецк уже не тот: Из-за «МГБ» жители отказываются делиться Wi-Fi. Новости

В связи с отсутствием с 11 января мобильной связи в «ДНР» жители пытаются самоорганизоваться в решении данной проблемы. В частности, в ряде социальных сетей Донецка распространяется призыв открыть бесплатный доступ к своим личным сетям Wi-Fi.

Отметим, что летом 2014 года, когда Донецк захлестнула война, оставшиеся в городе жители действительно открыли доступы к своим роутерам. Из-за обстрелов мобильная связь часто пропадала. Но подойдя к домам, особенно к многоэтажкам, действительно можно было «поймать» Wi-Fi и отписаться или даже позвонить родным, успокоив, что с тобой все нормально.

Пережившие 2014-й надеялись, что аналогичный отклик найдут и в 2018-м.

«Народ, ситуация – говно. А после всех этих траблов со связью и вовсе жить стало в разы сложнее. У нас, как бы, война, а у половины населения "Феникса" нет или работает через раз. Я к чему. Расширьте свой Wi-Fi! На время, пока со связью дела не наладятся. Пусть у людей хоть доступ к вайберу будет! Во время боевых действий очень важно быть "на связи", а нас и этого лишили. Делитесь открытыми точками вай-фая, сносите пароли вовсе, не будьте жлобами. Не обеднеем, а дончанам поможем», – призывает в одной из веток дончанка Алина.

В ответ сначала пошли комментарии из серии, что «я за интернет плачу, а кто-то им будет пользоваться»:

Михаил: «Я конечно рад буду помочь, но у меня под окнами лавочка с козырьком. А я за Wi-Fi $$$ плачу. Так что извините…»;

Юрий: «А попозже напишут: можно ли зайти к вам в дом помыть жо*у, че, воды жалко?»;

Руслан: «Ага, когда на окраинах оху*****но было, тогда всем пох. А щас, айда, всем помогать Смешные вы все....Начните с Верха, а там и жизнь наладиться»;

Юрий: «Валите в кафе, там ловите вай-фай!!!»;

«Админ»: «Боюсь, шо на моем сильном роутере будет пару девятиэтажек сидеть соседних))»;

Светлана Б.: «За всю войну мне никто ничем ни разу не помог! И я еще летом купила "Феникс", надеясь только на себя. А вы, Стрекозы, попляшите!».

В ответ на это не покидавшие город дончане вспоминают 2014-й. «В 2014 году был такой пост. И люди не жлобились, а помогали друг другу. А что можно ждать от вернувшихся? Только жлобство, не видевший горя, не способен на сострадание», – пишет Светлана.

Но как ни странно, из ныне оставшихся в городе, мало кто поддержал посыл женщины:

Юрий: «Приперли села: Зугрес, Шахтерск, Харцызск, подавай им тут пароли... Может, накормить вас шарамыг, пи*туйте в РФ»;

Инесса: «Светлана, чё за бред? Если я отключу пароль, то все мамашки и школьники будут на нем сидеть, ибо под окном детская площадка, а роутер у меня asus, ловит на улице на ура... соответственно сеть мне всю перегрузят».

«Продвинутые» дончане подсказывают, что во многих современных роутерах есть настройка «Гостевой доступ» – «включаете его и ставите ограничение в 128кб, этого достаточно, чтобы поговорить по вайберу». Но при этом доступы к своим wi-fi не открывают.

«В Питере после теракта люди бесплатно других на своих машинах развозили по всему городу. И не один день. У нас глотку и за вай-фай перегрызут. Мерзко», – сетует Катерина, но опять же не делится паролем от своего wi-fi.

В иной ветке обсуждений на подобные обвинения дончане уточняют, что не в «жлобстве» дело, а в распоряжениях «министерства безопасности (МГБ) ДНР»:

Лера: «Что, все забыли? Распоряжение же печатали, что все провадеры наши ай-пи должны предоставлять МГБ, и перечень, кто на какие сайт ходит. Вы с ума посходили так подставляться?»;

Ваня: «И то верно. ХЗ кто через твой wi-fi подключится и ХЗ какое сообщение ХЗ кому отправит»;

Александр: «Наша полиция печатает сводки: то одного поймали за публикации в соцсети, то другого. И реальные сроки. Вон, по 12-14 лет тюрьмы. Оно мне надо?»

Тут же в ветке пошла новая волна, как владельцы wi-fi не хотят попадать «на повалы МГБ». При этом не было ни одного посыла, что «попадание на подвалы МГБ ДНР» – это выдумки. Жители реально оценивают ситуацию, когда дело касается их личной безопасности, вне зависимости от своих даже «прореспубликанских» взглядов.

Как сообщалось ранее, еще в сентябре 2017 года «министерство связи ДНР» разослало интернет-провайдерам «официальное письмо», в котором «рекомендовало» всем операторам телекоммуникаций «республики» провести сбор и хранение учетных данных пользователей интернет: об их сеансах выхода в сеть, а также «иную информацию, позволяющую однозначно ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с конкретным физическим (юридическим) лицом на определенный момент времени».

В ответ на возмущения в соцсетях, в «минсвязи» пояснили, что сбор и хранение персональных данных интернет-пользователей – «нормальная мировая практика». Отмечалось, что сбор и хранение данных об интернет-пользователях в «республике» начаты для быстрой идентификации человека по запросу «силовых структур ДНР».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области).

До этого Vodafone заявил, что с 9 января по 15 февраля 2018 года принудительно переводит абонентов с неподконтрольных территорий Донбасса на тариф «Смартфон Стандартный», по которому устанавливается ежедневная абонплата в 3 грн. В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных территориях с 2018 года.

В связи со сложившейся ситуацией жители неподконтрольных территорий массово переходят на услуги «республиканских» операторов ( в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Однако в «республиках» не были готовы к такому ажиотажу, и сумасшедшим очередям за стартовыми пакетами.

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