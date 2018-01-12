Донецкая область на третьем месте по частоте вызова «скорой», – опрос. Новости

Почти треть жителей Донецкой и других восточных областей Украины в прошлом году вызывали бригаду скорой медицинской помощи, и большинство из них остались довольны качеством полученной медпомощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра «Рейтинг».

Согласно данным опроса, жители Донецкой и других областей восточной Украины занимают третье место по частоте вызовов команды скорой помощи – 29%. На первом месте – центральные области, где «скорую» вызывали 36% опрошенных. На втором месте по количеству вызовов экстренной бригады медиков – жители южных регионов Украины (33%). На последнем месте – жители западных областей (27%).

Чаще всего за помощью в «скорую» обращаются жители городов (34%), из числа сельских жителей бригаду медиков вызывали 28% опрошенных. По телефону 103 чаще всего звонят люди старше 51 года (35%), реже люди в возрасте 36-50 лет (31%) и 18-35 лет (29%).

При этом 66% тех, кто вызывал карету «скорой» в Донецкой области, сказали, что остались довольны уровнем профессионализма и качеством предоставленных услуг. На западе Украины качеством работы врачей «скорой» довольны 75% опрошенных, на юге – 79%, в центре – 66%.

Вместе с тем, 43% опрошенных в целом по Украине сказали, что за два последних года качество государственных медицинских услуг ухудшилось. 38% считают, что их качество не изменилось, а 11% увидели их улучшение.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 23 ноября – 4 декабря 2017 года. Методом личного интервью были опрошены 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,8%.