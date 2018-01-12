Войной на Донбассе нарушены все международные конвенции, – Бессмертный. Новости

Боевые действия на Донбассе нарушают все мировые конвенции, подписанные странами с 1946 года. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«Допустить в Центральной Европе, что будут гибнуть люди в таких количествах и конфликт между государствами после подписания сотни международных документов, которые предусматривали исключения войны, как инструмента решения конфликта… Документы, которые подписывались на международном уровне, нет ни одного, который бы не нарушила Россия», – говорит он.

По его словам, и в Украине, и в Европе, и в США сейчас замалчивают о нарушениях международных договоренностей, в частности, в сфере прав человека. «Нарушены конвенции обычных вооружений, тема границ, что не выполняются женевские документы, связанные со статусом военнопленных, с ведением войны на территории, где находится гражданское население. Забылись требования об удержании лиц без статуса, а внутри страны – права лиц без гражданства. С 1946 года все, что было наработано, нет на сегодняшний день конвенции, которая не нарушается в этой войне», – считает Бессмертный.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: